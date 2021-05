Prorrogan el cierre de fronteras para el turismo hasta el 21 de mayo

El presidente Alberto Fernández sostuvo que “el trabajo claramente mueve a las sociedades y dignifica” a las personas, al enviar un saludo en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. En un mensaje audiovisual grabado que publicó el Ministerio de Trabajo en su cuenta de Twitter, el Presidente consideró que “el 1 de mayo es para todos los argentinos un día muy importante. Es el día en el que reconocemos a los trabajadores”. “Los trabajadores y trabajadoras mueven diariamente en Argentina el funcionamiento de empresas, de fábricas”, dijo Fernández, y resaltó la tarea de “maestras y maestros, que enseñan y educan; trabajadores de la salud que en este tiempo son tan importantes, enfermeros y enfermeras, terapistas, médicos, médicas”. Durante el mensaje de un poco más de un minuto, el jefe de Estado aseveró que “el trabajo claramente mueve a las sociedades; y el trabajo, como decimos habitualmente los que abrazamos al peronismo, dignifica”. “Este 1 de mayo es tan singular porque la pandemia nos obliga a tomar distancia y nos impide juntarnos a celebrar el día de los que trabajan”, dijo el mandatario y concluyó: “Quiero que ustedes reciban todo mi cariño, todo mi afecto en este 1 de mayo, en el día del trabajador y de la trabajadora“.

