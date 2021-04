Kicillof pidió solidaridad para bajar el número de contagios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió hoy “solidaridad” a la población para bajar en conjunto el número de contagios de coronavirus. “Evitar que sigan creciendo los contagios depende de nosotros. Seamos más solidarios que nunca”, sostuvo Kicillof en su cuneta de Twitter, donde compartió un spot del Gobierno provincial. En el spot, un reloj marca que cada tres segundos una persona se contagia de coronavirus y sostiene que “no podemos detener el tiempo, pero sí podemos frenar la velocidad de los contagios”. “Evitar que sigan creciendo los contagios depende de nosotros. Seamos más solidarios que nunca”. Allí reitera las medidas para prevenir el coronavirus, como el lavado de manos, la ventilación, el distanciamiento y el uso de tapabocas y pide que “sigamos cuidándonos”. (Télam)

