Cafiero y Vizzotti se reúnen este lunes con expertos para “analizar la situación epidemiológica” de Argentina

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezan este lunes en Casa Rosada una reunión con expertos para “analizar la situación epidemiológica” en la Argentina frente a la segunda ola de coronavirus. Así lo indicaron fuentes oficiales, que precisaron que el encuentro está previsto a las 18.00 y contará con la participación de los ministros Eduardo de Pedro (Interior), Sabina Frederic (Seguridad), y Daniel Arroyo (Desarrollo Social). Fuentes de Casa Rosada afirmaron que se realizará “un análisis de la situación epidemiológica”, pero recordaron que el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado el pasado jueves “le permite a cada jurisdicción tomar más medidas de restricción”. La reunión, que se realiza en el salón de los Científicos Argentinos del Bicentenario del primer piso de Balcarce 50, también contará con la presencia del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, entre otros.

