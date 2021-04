Aseguran que las UTI de los sanatorios privados están cubiertas más de un 95% en la Ciudad

Las camas de terapia intensiva de los sanatorios privados de la Ciudad de Buenos Aires están cubiertas entre un 95 a 100% para todo tipo de pacientes, según información suministrada por la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. “Los sanatorios Mitre, Otamendi, Anchorena, Alemán, Güemes, Santa Isabel, Italiano, Naval y Policlínico Osplad tienen entre 95 y 100% de ocupación total”, explicaron a Télam voceros de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Además, suscribieron los datos del relevamiento realizado por El Destape Web que extiende este rango de ocupación para otras siete clínicas privadas, con la salvedad de que “no son solo camas UTI Covid, sino camas totales, lo cual es mucho más grave”. Por su parte, el coordinador de la Agrupación Hospitales de la Ciudad de ATE Salud, Héctor Ortiz, aseguró a Télam que los grandes hospitales públicos “están entre un 80 y 100% de ocupación” de las camas UTI Covid. El dirigente sindical explicó que “el Ramos, Pirovano y Durand ya no tienen camas para Covid de terapia intensiva” mientras que como “el Piñero, el Muñiz y el Fernández están muy complicados” sin llegar al lleno total. “Estamos preocupados por el colapso y disiento con el discurso del jefe de gobierno que dice que hay un 40% de ocupación. No estamos siendo claros con la sociedad: a la sociedad hay que decirle la verdad, no para generar espanto sino para crear conciencia”, dijo. Según informó en la mañana del domingo el Ministerio de Salud porteño en el parte diario de la situación sanitaria, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 48,4%.

