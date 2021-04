El peronismo de La Matanza homenajeó al Dr. Alberto Balestrini

Al cumplirse 4 años del paso a la inmortalidad del Dr Alberto Balestrini le rindieron un sentido homenaje en el distrito donde que intendente. Por Lic Daniel Dauria Homenajes al Dr Balestrini en el 4° Aniversario de su fallecimiento Hoy se cumplen 4 años del paso a la inmortalidad del Dr Alberto Balestrini. Balestrini fué un referente del peronismo bonaerense con base en La Matanza, distrito del que fue intendente y desde donde desplegó su influencia política. Ejerció numerosos cargos públicos de importancia, siendo el último el de vicegobernador durante la primera gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, cuando sufrió el ACV. Por dos períodos (desde 1999 hasta el 2003 y desde el 2003 hasta el 2005), Balestrini fue intendente de La Matanza, y, bajo su padrinazgo político, desarrolló su carrera el actual jefe comunal Fernando Espinoza. Maestro y referente de muchos dirigentes de la provincia, siempre leal al peronismo y a sus convicciones, querido y respetado por propios y extraño, en la jornada de hoy se vieron numerosas expresiones de afecto. “Siempre estará presente en el corazón de los bonaerenses, despertando orgullo y respeto en la dirigencia que trabaja para su pueblo. Gracias, Alberto” Verónica Magario . Vicegobernadora de la Pcia. De Buenos Aires . ‘El peronismo es un movimiento que con su historia hace futuro. Alberto Balestrini fue un dirigente que hizo historia. Su lealtad fue un valor imborrable. A 4 años de su partida lo recordamos con mucho afecto” Francisco Cafiero. Secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa. Por su parte , el grupo de militantes Peronistas que componen el Frente Político- Sindical 1° La Matanza, enmarcado dentro del Frente de Todos, rindieron un cálido y Justo homenaje colocando una ofrenda Floral en el panteón del Cementerio de San Justo donde descansan sus restos mortales . Algunos dirigentes presentes dirigieron una palabras de afecto dirigidas a la memoria de uno de los más grandes referentes del Peronismo Matancero “a quién fundamentalmente nos devolvió la posibilidad de volver a creer en la Política y en el Peronismo…su figura se acrecienta día a día.” Dijo emocionado el ex edil Pablo Boschi. “En tiempos de incertidumbre, es justamente en donde el conductor nos devuelve las esperanzas y las certezas del camino a transitar…El mejor legado del compañero Alberto reside en la memoria colectiva del Pueblo Peronista de la Matanza..Alberto está Presente.” Cerró el dirigente gremial. Aún en tiempos de Pandemia , el Dr Balestrini, tuvo su justo reconocimiento desde las bases de la militancia que lo recuerda y conmemora, desde el auténtico sentimiento Peronista.

