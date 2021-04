El oficialismo y la oposición debatirán postergar las PASO para el 12 de septiembre

El gobierno presentará este viernes el borrador de un proyecto ley para aplazar las PASO hasta el 12 septiembre y las elecciones legislativas hasta el 14 noviembre, debido a la pandemia de coronavirus. El anuncio lo hizo el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, luego de una reunión en el Congreso con líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio. “Mañana (por este viernes) presentaremos un borrador que corre un mes las fechas de las elecciones para discutir con las distintas fuerzas”, agregó de Pedro, quien precisó que se baraja para las PASO “el 12 de septiembre” y para las generales “el 14 de noviembre”. Las PASO estaban inicialmente previstas para el 8 de agosto y las generales para octubre. “Teniendo en cuenta la segunda ola, y lo dispuesto por el calendario electoral vigente, lo que discutimos es que sería óptimo comenzar a debatir el corrimiento de la elección por lo menos un mes. Entendemos que es un mes más de vacunación, lo que es importante”, aseveró el ministro a la prensa. El funcionario dio detalles de lo conversado en la reunión en una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja. De la reunión con el funcionario, realizada en Salón de Honor de la Presidencia del cuerpo, participaron el titular de la Cámara, Sergio Massa, la vicepresidenta de la bancada del Frente de Todos, Cecilia Moreau; la secretaria parlamentaria de ese bloque, Cristina Alvarez Rodríguez, y los jefes parlamentarios que conforman Juntos por el Cambio: Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

