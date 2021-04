Nación, Provincia y Ciudad analizaron medidas para combatir la “segunda ola” de coronavirus

Los gobiernos nacional, bonaerense y porteño coincidieron este lunes en la necesidad de adoptar nuevas medidas para luchar contra la llegada de la “segunda ola” de coronavirus, aunque priorizando la continuidad de las clases presenciales y la actividad comercial e industrial, sobre la base a la “experiencia acumulada” durante la gestión de la pandemia el año pasado, informaron fuentes oficiales. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero encabezó en la tarde del lunes en Casa Rosada una reunión de una hora y media junto a sus pares de Provincia y de la Ciudad, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente; la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti; el titular de la cartera sanitaria de CABA, Fernán Quirós; y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; en reemplazo del ministro provincial, Daniel Gollan. Los funcionarios coincidieron, tras otra reunión de los ministros de salud de todas las provincias en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), que la llegada de la segunda ola “es un hecho”. Si bien este lunes no hubo anuncios tras el encuentro, las fuentes remarcaron que habrá que “tomar medidas” en los próximos días, en principio el viernes próximo, cuando venza una nueva prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia sobre el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo). La de este lunes fue una reunión de “evaluación e intercambio” de información para analizar distintos escenarios sanitarios y epidemiológicos y para analizar medidas por el aumento rápido y sostenido de casos que afecten “lo menos posible” la recuperación de la economía. En ese sentido las fuentes indicaron que se mantendrán “la presencialidad” en las escuelas y la actividad industrial y comercial, “hasta tanto no haya una evidencia científica en contrario”. “Ese es el panorama hoy, cuando en 15 días evaluemos el impacto de Semana Santa, se verá”, añadieron las fuentes, que remarcaron que en todos los lugares con protocolo “funcionan” las medidas de prevención y por eso “se protegerán esas actividades”, aunque advirtieron que el problema son las “reuniones sociales”. En tanto, Gollan alertó en su cuenta de Twitter que “el aumento de casos de Covid y la ocupación de camas se acelera día a día” y consideró “imprescindible bajar la circulación viral mientras se vacunan los grupos de mayor riesgo”. “La vacuna baja enormemente la mortalidad, pero hay que evitar ya que el sistema de salud se sature”, completó el ministro de Salud bonaerense. Las mismas autoridades volverán a reunirse este martes, a las 14, en el despacho de Cafiero en Casa de Gobierno, donde cada jurisdicción “llevará sus propuestas” para definir medidas contra el impacto de la segunda ola y analizar eventualmente medidas de restricción de acuerdo a los datos epidemiológicos del área metropolitana. Antes, a las 8.30, Vizzotti ofrecerá una conferencia de prensa en Casa Rosada, en el marco de un nuevo espacio de comunicación semanal con los periodistas acreditados en la sede del Gobierno. La convocatoria tendrá lugar en la Sala de Conferencias y se repetirá toda las semanas, aunque no necesariamente los martes. Una primera medida tomada por el Gobierno nacional fue la de disponer la prórroga hasta el 9 de abril del trabajo remoto para los agentes del sector público. La Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial prorroga la medida tomada la semana pasada, el 28 de marzo -que vencía el 31 de marzo, día previo al inicio de Semana Santa- en el marco del aumento de los casos registrados por coronavirus. En la decisión se establece “la estricta y prioritaria prestación de servicios mediante la modalidad de trabajo remoto para las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional”. Quedan excluidos la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat); las Fuerzas de Seguridad Federales; las Fuerzas Armadas; el Servicio Penitenciario Federal; personal de salud y del sistema sanitario; personal del cuerpo de Guardaparques y del Sistema Federal de Manejo del Fuego; la Dirección Nacional de Migraciones; y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Hasta el 9 de abril está vigente la actual normativa (DNU) donde se destacan los indicadores de riesgo por cada jurisdicción de todo el país. En el reporte de la tarde del lunes del Ministerio de Salud se notificaron 13.667 casos de coronavirus y 272 fallecimientos.

