Continua en Almirante Brown la inscripción para el Fines 2021

El Municipio de Almirante Brown informó que hoy lunes 5 abril continúa la inscripción en el Programa de Finalización de Estudios (FinEs) 2021. La misma culminaba el miércoles 31 de marzo, pero se amplió facilitando de ese modo que se sumen más estudiantes. La convocatoria esta dirigida a jóvenes y adultos mayores de 18 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios, que no los hayan cursado, y para quienes cursaron pero adeudan materias. Desde la Comuna que conduce Mariano Cascallares indicaron que todos los ingresantes al plan 2021 y cursantes de años anteriores para las líneas Trayecto secundario y Deudores de Materias deberán realizar una preinscripción a través del sitio https://www.argentina.gob.ar/educacion/fines correspondiente al Ministerio de Educación de la Nación, y posteriormente tendrán que inscribirse en el distrito ingresando en https://sites.google.com/view/finesalmirantebrown/

De acuerdo a lo manifestado por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Municipio, Sergio Pianciola, ya se han inscripto al programa unas 3 mil personas, y “este año se están recibiendo más de 600 alumnos que cursaron durante 2020, con una cursada que se prolongó hasta marzo último”.

Asimismo, el funcionario adelantó que las clases se dictarán -en primera instancia- de manera virtual y que se prevé que el ciclo lectivo se inicie en el transcurso del mes de abril.

Para más información, comunicarse a través del mail, con coordinacioniepbrown@gmail.com o por whatsaap al 1137810995 (Trayecto Secundario) y 1150144532 (deudores de materias).

Cabe señalar que los egresados del programa reciben un título oficial de validez nacional. (Imágenes de archivo)

Both comments and pings are currently closed.