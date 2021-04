Preocupación entre docentes bonaerenses por las clases presenciales

Maestros nucleados en la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) manifestaron su preocupación ante la decisión de “sostener las escuelas abiertas con educación presencial” en el marco del crecimiento de casos de coronavirus. A través de un comunicado difundido este lunes, desde la entidad manifestaron su preocupación ante “la decisión consensuada entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de sostener las escuelas abiertas con educación presencial”. Incluso, marcaron que consideran “peligrosa” la decisión en el marco de “la propagación del virus”. En el mismo comunicado, le desearon al presidente Alberto Fernández su “pronta recuperación” tras haberse detectado su positivo de Covid-19, el sábado último. Los maestros nucleados en Udocba repasaron las medidas restrictivas que está tomando el Gobierno ante “el dramático y explosivo aumento de casos”, al igual que lo están haciendo “diferentes naciones, priorizando la vida y la salud, mientras avanza el proceso de vacunación”. “Cierran fronteras, se reprograman servicios médicos, se vuelve al trabajo remoto en diferentes esferas laborales, se cancelan eventos artísticos, deportivos y culturales que impliquen aglomeraciones de personas. No obstante, las escuelas siguen obstinadamente abiertas”, cuestionaron desde la entidad que nuclea a un sector docentes de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, manifestaron en el documento que descuentan que “la postura del gobernador Axel Kicillof será la de salvaguardar la salud de alumnos y alumnas, docentes y auxiliares de establecimientos educativos, dada la gravísima situación que vive la provincia”. De esta manera, reiteraron que les “preocupa y alarma continuar en una presencialidad que ni garantiza la continuidad pedagógica ni protege de la avanzada del virus a las comunidades educativas involucradas”. “Primero la Vida” concluye el comunicado emitido por el Consejo Directivo Provincial de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires.

Both comments and pings are currently closed.