Profundizan la campaña: Brown ya cuenta con once puntos de vacunación

El Municipio de Almirante Brown informó que ya son once los centros de vacunación que funcionan en el distrito y que hasta el momento se aplicaron cerca de 27 mil dosis a los vecinos y las vecinas de nuestro distrito. Uno de los nuevos puntos que se sumó esta semana es el Centro Comunitario de Malvinas, ubicado en el cruce de Pasteur y Lapacho, donde se vacuna a adultos mayores de 70 años. La construcción de dicho centro, pensado para funcionar como Polo Descentralizado de Casa de la Cultura, finalizó en diciembre del 2020 pero debido a la situación actual de pandemia se transformó de forma transitoria en un nuevo punto de vacunación. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares indicaron que los centros que funcionan actualmente en Almirante Brown son: el hospital Lucio Meléndez; el hospital Arturo Oñativia; el hospital José María Jorge y la Unidad de Pronta Atención Nº5 de Longchamps. También los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Don Orione y Burzaco; el Centro Comunitario de Malvinas Argentinas; la sede de Suteba en Adrogué; la Sociedad de Fomento San José; la Sociedad Italiana de Adrogué y distintos geriátricos a través del PAMI. La inmunización de los vecinos y vecinas se realiza todos los días, incluyendo los fines de semana. Cabe recordar que los turnos son administrados por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, motivo por el que se solicita a la comunidad que se registre en vacunatepba.gba.gob.ar para seguir avanzando con el plan de vacunación. Articulado con el Gobierno Nacional y su par Provincial, el programa en el distrito comenzó a fines de diciembre con el personal de Salud, siguió con los adultos mayores de las residencias geriátricas, luego se incorporaron docentes y policías, y también los mayores de 60 años, mayores de 70 y los menores de 70 con patologías de riesgo.

