Tarjeta Alimentar: Detuvieron a dos funcionarias de Pinamar

Dos funcionarias de Pinamar robaron un lote de la Tarjeta Alimentar. Hay seis detenidos por desviar $2.000.000 a cuentas personales. La Policía Federal allanó las sedes de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Social del municipio de Pinamar, y detuvo a seis personas, entre ellas dos funcionarias municipales, por irregularidades en la entrega de la Tarjeta Alimentar. La causa se inició luego de la denuncia de la ex concejal y ex titular de Desarrollo Social, Nora Ponce, y recayó en la fiscalía especializada en delitos de corrupción de Dolores, a cargo del fiscal Mario Rafael Pérez. Según informaron fuentes judiciales, dos funcionarias de la secretaría de Desarrollo Social de Pinamar robaron lotes de la tarjeta alimentar que no habían sido entregadas por la pandemia de coronavirus, y se las dieron a la pareja de una de ellas. A través de dos amigos comerciantes, simularon en los posnet compras con las tarjetas por un monto total de $2.092.000 que luego transfirieron a cuentas personales en el Banco Provincia. En total serían seis las personas implicadas. Luego de los allanamientos, todos fueron detenidos bajo la acusación de “defraudacion en perjuicio de la administracion publica” y quedaron a disposición del juez de Garantías, David Mancinelli. Mañana deberán prestar declaración. Desde la secretaría de Desarrollo Social de Pinamar, por su parte, señalaron que “se prestó colaboración con las autoridades requirentes a los fines del esclarecimiento de los hechos investigados”. “El Municipio continuará con todas las medidas de colaboración solicitadas e instará los trámites correspondientes a los fines de investigar los hechos de los cuales puedan derivar responsabilidad administrativa y disciplinaria de los agentes involucrados”, finaliza el comunicado. La tarjeta alimentar es una política del ministerio de Desarrollo Social de la Nación para asistir a los sectores más necesitados en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Sólo puede ser utilizada para la compra de alimentos de la canasta básica. Cada tarjeta tiene un monto de $6.000 para las familias con un hijo y de $9.000 para quienes tienen dos o más hijos. Es importante recordar que las mismas no pueden ser utilizada de manera telefónica ni virtual. Las compras deben realizarse de forma presencial y a través de un posnet.

Both comments and pings are currently closed.