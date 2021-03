Argentina recibirá casi dos millones de dosis de la iniciativa Covax















Los plazos para la llegada al país de las vacunas serán anunciados a fines de esta semana, aunque se adelantó que las entregas a todos los países serán divididas en dos tandas: “febrero-marzo y abril-mayo”. 142 países recibirán las 237 millones de dosis de vacunas desarrolladas por Oxford y AstraZeneca

La Argentina recibirá hasta mayo próximo 1.944.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca-Oxford como parte de la iniciativa Covax, que garantiza un acceso global equitativo a esos medicamentos. Así lo informó Covax en un comunicado, en el que detalla la lista de los 142 países que recibirán las 237 millones de dosis de vacunas desarrolladas por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. A esas dosis se suman 1,2 millones del laboratorio Pfizer-Biontech, pero esas no serán distribuidas en la Argentina, según se indicó. Covax es un mecanismo liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Gavi, la Alianza de Vacunas, que busca una distribución más justa de las dosis y facilitar el acceso a los países más pobres. “En base al conocimiento actual de la disponibilidad de suministro, esta primera ronda de asignaciones proporciona información sobre el suministro de dosis de la vacuna AstraZeneca (AZ) / Oxford a los participantes de la iniciativa Covax, hasta mayo de 2021”, dice el texto firmado por las organizaciones integrantes de la iniciativa.

