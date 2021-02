Lomas de Zamora: por los motochorros, prohíben circular con acompañante sin permiso municipal

Con el objetivo de disminuir la inseguridad provocada por los motochorros, desde el lunes 1 de marzo se necesitará un permiso municipal en Lomas de Zamora para circular de a dos en ese tipo de rodado. En un primer momento, las autoridades de la municipalidad tomaron la decisión de prohibir la circulación de a dos basándose en la ley “antimotochorros” que se sancionó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires en mayo de 2019. Cabe destacar que la medida tomada en su momento nunca llegó a aplicarse al unísono en los 135 partidos de PBA por los distintos planteos de inconstitucionalidad que se presentaron. Sin embargo, ahora volvieron a darle impulso a aquella iniciativa. A partir de una nueva ordenanza (la Nº 17.647), se prohíbe la “circulación de motos con más de un acompañante” Ante las quejas que volvió a generar la medida, horas más tarde se anunció una modificación: “Para poder circular en moto con acompañante dentro del Municipio de Lomas de Zamora tenés que tramitar una autorización“.

