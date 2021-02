LA UTA vuelve a advertir sobre un posible paro

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández y que nuclea a los choferes de micros de corta y media distancia, volvió a advertir este jueves sobre la posibilidad de realizar un paro de actividades de 24 horas desde esta medianoche si fracasan las negociaciones en el marco de una reunión prevista para esta tarde en el Ministerio de Trabajo. El secretario de Prensa de la UTA, Mario Caligari, confirmó a Télam que realizarán la medida de fuerza si “los sectores involucrados no traen una solución a nuestro reclamo en las próximas horas”, a la vez que recordó que “estamos en estado de alerta y movilización y queremos respuestas”. Una nueva reunión paritaria entre el gremio y las empresas del sector está convocada para esta tarde a las 14, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, informaron fuentes oficiales. La UTA reclama que los sectores empresarios definan cómo pagarán un porcentaje que casi orilla un 12 por ciento de pérdida de los salarios de 2020 frente a la inflación. El gremio quiere una suma fija de $ 15.000 pagaderos en tres cuotas, para tener un básico conformado antes que comiencen las paritarias 2021, negociaciones que se pondrán en marcha en marzo o abril. A pesar de la amenaza de iniciar a medianoche una paralización total de los servicios de transporte, Caligari admitió que “existen contactos con los sectores buscando una alternativa que contemple el reclamo que beneficie a los trabajadores de nuestra actividad”. En las conversaciones realizadas hasta el momento, los sectores empresarios rechazaron el reclamo de la UTA, argumentando que no se pueden actualizar automáticamente los salarios que reclama la organización sindical.

