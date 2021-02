Emotivo homenaje del Partido Justicialista de Brown a Néstor Kirchner

El intendente de Almirante Brown y titular del Partido Justicialista local, Maríano Cascallares, junto a miembros del Consejo del PJ, descubrieron un busto en homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, en el día que se conmemora su natalicio. “Tener un busto de Néstor Kirchner en la fecha de su cumpleaños nos pareció algo muy importante para recordarlo con la felicidad que le dio a todo el pueblo argentino. Néstor nunca dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada e impulsó a toda una nueva generación a lanzarse a la política”, subrayó Mariano Cascallares. La emotiva jornada se realizó en la sede ubicada en Diagonal Brown N° 326 y contó con la presencia de Juan Fabiani (secretario general), Cristina Vilotta (vicepresidenta), José Lepere (secretario de organización), Juan Manuel Pereira Benitez (secretario de adoctrinamiento) y Ricardo “Cacho” Sandoval (secretario gremial). También dijeron presente María Rosa Martínez (secretaria de discapacidad), Santiago Paolinelli (secretario de juventud), y Nicolas Jawtuschenko (congresal provincial), además de la directora de Juventud del Municipio de Almirante Brown, Micaela Ortiz y la concejal del Frente de Todos, Cecilia Cecchini.

