Kicillof y Cascallares de recorrida en jornada de servicios para vecinos en Glew

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron en la localidad de Glew una jornada integral para avanzar con trámites documentarios e inscripciones para el plan “Buenos Aires Vacunate” y la nueva Policía Bonaerense. La iniciativa se llevó adelante en el club Defensores de Glew, ubicado en Sarmiento N° 45, donde el mandatario provincial y el jefe comunal recorrieron los distintos stands donde los vecinos y vecinas pudieron gestionar de forma gratuita el Documento Nacional de Identidad, entre otros trámites registrales. También se colocaron stands específicos para avanzar en el registro del plan “Buenos Aires Vacunate”, en el marco del operativo de vacunación más grande de la historia y también para la inscripción a la nueva Policía Bonaerense Durante la recorrida, el gobernador Kicillof se refirió al avance del plan de vacunación en la Provincia y sostuvo que ya se superaron “las 3 millones de inscripciones” y que se están “aplicando 30.000 dosis por día”. “Vamos a un muy buen ritmo y ya tenemos 350.000 vacunas aplicadas”, añadió. Cascallares, en tanto, subrayó que en el distrito ya son “siete los puntos de vacunación”, al tiempo que remarcó que se está haciendo “un trabajo muy ordenado y planificado con los vecinos y vecinas, quienes están muy contentos en estar más cerca de esa normalidad que todos ansiamos”. El programa “Mi Registro Mi Barrio” se realiza a través del Registro de las Personas, del Ministerio de Gobierno provincial, con el objetivo de recorrer con un equipo móvil los distintos rincones de la Provincia para garantizar el derecho a la identidad de los y las bonaerenses. De la jornada participaron también el secretario del Interior de la Nación, José Lepere; la diputada nacional María Rosa Martínez; la diputada bonaerense Cristina Vilotta; y el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko. También el secretario de Gobierno de Almirante Brown, Juan José Fabiani; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari y el delegado municipal de Glew, Guillermo Antoniani, entre otros.

