Intendentes e intendentas del Frente de Todos saludaron a Cristina por su cumple

En el marco del día del cumpleaños de la vicepresidenta Cristina Fernández, las redes sociales expresaron muestras de afecto y reconocimiento para con ella. Andrés Watson, mandamás de Florencio Varela, comentó “Las convicciones y las ideas claras desde siempre. El amor incondicional del pueblo se mantiene intacto y no se olvida de quien no se olvidó del pueblo. Feliz cumpleaños querida compañera”. Feliz cumpleaños Cristina Kirchner ! Hoy cumple nuestra vicepresidenta. Gracias por tu liderazgo, tus convicciones y tu amor por el pueblo.” Mariano Cascallares intendete de Almirante Brown “ Federico Achaval, alcalde de Pilar, dijo: “Somos millones los que, como vos, estamos convencidos de que la patria es el otro y transitamos con orgullo el camino de militancia y transformación que iniciaron con Néstor. Hoy, el pueblo vuelve a abrazarte. ¡Feliz cumpleaños Cristina! “. Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas, posteó: “Hoy cumple ella, la que siempre cumplió, nuestra compañera coraje. Cumple la que nunca traicionó sus convicciones y nos enseñó que la Patria es el otro. ¡Feliz cumpleaños, CFK! Amor con Amor se paga. Siempre con vos”. Martin Insaurralde, Alcalde de Lomas de Zamora, “Amor, valentía, coraje y compromiso. Feliz cumpleaños Cristina Fernandez” Leo Nardini, jefe comunal de Malvinas Argentinas, escribió en su red social: “Con tus palabras y hechos marcaste el camino a toda una generación y le cambiaste la vida a millones de argentinos y argentinas. Como siempre, en el mismo lugar. Feliz cumple Cristina”. Ricardo Alessandro, alcalde de Salto, comentó “Quiero saludar en el día de su cumpleaños a CFK. Una mujer que con coraje, capacidad y pasión ha demostrado una y mil veces que la política es la fuerza transformadora de la sociedad”.

Both comments and pings are currently closed.