Otro femicidio, Miriam Farias murió tras ser prendida fuego por su pareja, suboficial de Policía Federal en Córdoba

Era domingo 14 de febrero. Los vecinos de la calle Moreno al 757, en la localidad cordobesa de Saldán, escucharon una explosión mientras que otros observaron salir humo del interior de una vivienda. Momentos después, llegaron dos móviles policiales y una mujer salió con la cara tapada por una toalla. Desde entonces, nada más se supo. Cuatro días después, Miriam Beatriz Farías (45) murió en el Instituto del Quemado a causa de las heridas que tenía en el 40% de su cuerpo. Jorge Juárez (49) quedó detenido e imputado por homicidio calificado. La fiscal Bettina Croppi confirmó que el hombre es sub oficial escribiente de la Policía de la Federal y era su pareja. Además, detalló que no había denuncias previas por violencia de género. I Atención Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda: *Línea nacional y gratuita 144, disponible las 24 horas del día durante todo el año

