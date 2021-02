Convocan a inscribirse para vacunarse a través del 0800 del municipio

En el marco de la intensa campaña que lleva adelante el Municipio de Almirante Brown para promover la inscripción al programa de vacunación público, gratuito y optativo contra el Covid, ahora las vecinas y vecinos del distrito pueden registrarse y recibir información y asesoramiento a través del 0800-222 7696. Se trata del programa Buenos Aires Vacunate que se encuentra en marcha en todo el territorio bonaerense y ya tiene más de un millón de inscriptos. Por medio de la línea de comunicación municipal los brownianos podrán no solo asesorarse sobre el plan de inmunización sino también acceder a la inscripción, ya que desde el municipio se cargan los datos al sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar de quienes manifiestan la intención de vacunarse. Los vecinos interesados podrán comunicarse al 0800 de lunes a viernes de 8 a 20 hs. y los sábados de 10 a 13hs. Cabe señalar que en paralelo, el Municipio -que conduce Mariano Cascallares- sacó a la calle mesas con promotor@s que también brindan información e inscriben para recibir la vacuna Sputnik V. Dichos puntos funcionan principalmente en las estaciones de trenes y en los centros comerciales del distrito, donde hay mayor afluencia de público. En tanto continúa la inscripción en todas las delegaciones municipales de Almirante Brown de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas. Se le recomienda a cada vecina o vecino inscribirse. En esta primera etapa, la campaña de vacunación está dirigida al personal de Salud. Pero el plan tiene como objetivo vacunar a toda la población mayor de 18 años, priorizando a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus, entre ellos, personal esencial, docentes y auxiliares, personas mayores de 60 años y personas entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes.

