Fernández dialogó con Putin sobre la provisión de vacunas a la Argentina

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una comunicación de alrededor de 30 minutos con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en la que se abordó “la situación epidemiológica de los dos países, la negociación que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en especial, la provisión de vacunas a la Argentina”. Según se informó oficialmente, Fernández agradeció al instituto Gamaleya y el Fondo Ruso “todo el esfuerzo para avanzar en la provisión de las vacunas Sputnik V, a la que calificó como de excelencia”, y le comentó a Putin que “los resultados de la campaña de inmunización fueron excelentes, y sin efectos adversos”.

Both comments and pings are currently closed.