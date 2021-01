Presentaron un proyecto para suspender las PASO en la Provincia

Mientras que varios gobernadores se expresaron en contra de la realización de las elecciones primarias en este año, Axel Kicillof no se posicionó al respecto. Incluso hace tan sólo unos pocos días, el mandatario aseguró que “en este momento no es un tema prioritario para mí”. Sin embargo, el debate sobre la celebración de las PASO llegó a la Legislatura bonaerense luego de que los diputados Fabio Britos y Mario Giacobbe presentaran un proyecto de ley para suspenderlas. La iniciativa de los legisladores del bloque “17 de noviembre” ya ingresó a la Cámara de Diputados y, además de proponer la suspensión de las primarias, prevé destinar el dinero previsto para su realización a los municipios. “En el contexto de pandemia, los gastos públicos han aumentado considerablemente, además de una profunda caída general en la actividad económica, lo que se refleja en los principales indicadores financieros tanto a nivel nacional como provincial”, expusieron los diputados provinciales como argumento para suspender las PASO en 2021. El proyecto plantea la creación de un denominado “Fondo Electoral”, de aproximadamente $ 12.000 millones según el Presupuesto, para distribuir entre los 135 distritos bonaerenses. Los diputados proponen que un 50% del total se destine a la realización de obras escolares según los parámetros del Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos; en tanto, el otro 50% sería de libre disponibilidad y repartidos según los criterios de coparticipación. “En estos tiempos invertir en educación y obras es esencial y las PASO se transformaron solamente en una gran encuesta”, escribió Britos en su cuenta de Twitter. Por su parte, en una entrevista que brindó a Página 12, el gobernador Kicillof señaló que en la provincia de Buenos Aires hay una ley propia de PASO y que la discusión “necesariamente la discusión involucra a la oposición” dado que el Frente de Todos no tiene mayoría en ambas cámaras de la Legislatura. “Es un debate que para mí no depende ni del tema costos ni de la conveniencia política, básicamente hay una ley y un tema epidemiológico”, enfatizó el mandatario provincial.

