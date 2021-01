El municipio inscribe para vacunarse con su 0800, en centros comerciales y estaciones de trenes

El Municipio de Almirante Brown informó que está llevando adelante una intensa campaña promoviendo la inscripción de las vecinas y los vecinos al programa Buenos Aires Vacunate a través del sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar Para ello, se habilitó la línea de comunicación municipal 0800 222 7696 para que operadores guíen y asesoren telefónicamente a quienes quieran anotarse. En paralelo, la Comuna que conduce Mariano Cascallares sacó a la calle mesas con promotor@s que también brindan información e inscriben para recibir la vacuna Sputnik V. Estos puntos funcionan principalmente en los centros comerciales del distrito y en las estaciones de trenes donde hay mayor afluencia de público. Mientras tanto continúa la inscripción en todas las delegaciones municipales de Almirante Brown de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas. Se le recomienda a cada vecina o vecino ingresar en www.vacunatepba.gba.gob.ar e inscribirse o bien acercarse a la delegación más cercana o comunicarse al 0800 municipal para poder hacerlo. “La vacuna es la mejor herramienta para enfrentar al Covid-19. Por esa razón es fundamental que todas las personas se inscriban en el Plan de Vacunación de la Provincia de Buenos Aires. Una vez que esté confirmado el cronograma de vacunación para cada grupo, podrán ser notificadas y vacunarse”, indicó el intendente Mariano Cascallares.

Both comments and pings are currently closed.