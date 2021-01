Cascallares inauguró en Glew el primer punto digital de Almirante Brown

En el marco del programa Punto Digital de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación, el intendente Mariano Cascallares inauguró en Glew el primer espacio de inclusión digital y capacitación tecnológica de Almirante Brown. Cascallares, acompañado por el subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital de la Nación, César Gazzo Huck, la coordinadora del Programa Punto Digital, María del Pilar Araneta y la secretaria de Desarrollo Social local, Bárbara Miñán, realizó la semana pasada el tradicional corte de cintas para inaugurar el nuevo punto digital de la provincia de Buenos Aires, instalado en el Centro Comunitario Municipal del barrio Santa Rosa de la localidad de Glew. También formaron parte de la jornada la diputada nacional, María Rosa Martínez y su par provincial, Cristina Vilotta. En la ocasión, Cascallares subrayó el enorme trabajo que se viene llevando adelante en el barrio a través de un gran proceso de construcción social, logrando urbanizar el lugar, “por eso es muy oportuno que la inauguración del primer punto digital sea en Glew”, sostuvo. “Agradezco el compromiso, un Estado Nacional presente que nos acompaña y brinda herramientas para que podamos seguir trabajando. Está en nosotros que a estas herramientas las nutramos de trabajo y participación del barrio. En nombre de las vecinas y vecinos estamos muy agradecidos”, concluyó el intendente. El lugar – el punto digital N° 137 en la provincia de Buenos Aires- está destinado a brindar capacitación y servicios. Ya se encuentra abierto para todos los vecinos de la zona- tanto grandes como chicos- y cuenta con herramientas informáticas, una sala de proyección (cine) y una consola de video juegos, entre otros elementos. Las instalaciones inauguradas la semana pasada se encuentran en la calle Garibaldi N° 222, Barrio Santa Rosa de Glew y funcionan de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Para consultas e información el mail es: almirantebrown@puntodigital.gob.ar La jornada de inauguración contó también con la presencia del delegado municipal de Glew, Guillermo Antoniani, la titular del Centro Comunitario, Mariana Diéguez y la coordinadora del nuevo punto digital, Sofía Basile, además de referentes barriales.

