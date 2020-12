Cascallares valoró el compromiso de los trabajadores municipales en un año muy difícil

El intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares encabezó el acto de reconocimiento que el Gobierno Municipal le brinda cada fin de año a las trabajadoras y los trabajadores de la Comuna que cumplen 25 años de servicio, con la entrega de medallas y diplomas. En la ocasión, el jefe comunal destacó el enorme compromiso y esfuerzo de todos los empleados en un 2020 marcado por la pandemia de Covid.

El encuentro tuvo como escenario la Casa municipal de la Cultura y contó con la participación de la diputada provincial Cristina Vilotta y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, además de familiares y compañeros que decidieron compartir el reconocimiento.

En la ocasión, Cascallares subrayó el enorme compromiso y el esfuerzo de todos los empleados de la Comuna que trabajaron en un año tan difícil en la lucha contra la pandemia de Coronavirus. En ese sentido el intendente celebró el inicio de la campaña de vacunación que ya arrancó en el país y en Almirante Brown.

“Quiero destacar y agradecer la tarea de todos los trabajadores que hemos sido un ejemplo para dar la pelea que dimos. La pandemia no terminó y tenemos que seguir trabajando para cuidar a nuestras vecinas y vecinos”, señaló el jefe comunal. Más adelante agregó: “Quiero además saludarlos para que todos tengan un fin de año en paz, con tranquilidad y que podamos construir entre todas y todos un 2021 muchísimo mejor”.

Este año cumplieron sus 25 años de servicio los siguientes empleados: José María Vélez, Sandra Corbalán, Roberto Luján Sánchez, Luis Delfino Meza, Elisabet Petrelanda, Luisa Celia Duba, Héctor Alejandro Ocampo, Claudio Rubén Corbag, María Haydee Díaz, Silvia Edith Benzecry, Hilda Ángela Castillo, Carlos Argentino Luna, Noelia Bardon, Rosa Manduca, Leonardo Roberto Martínez, Carlos Alberto Gassmann, Carlos Hugo Gallici, Mirta Viviana Páez, Ramón Esteban Valdez, María Inés Rapino, Sergio David Barakat, Gabriel Stocco, Carlos Héctor Peralta, Fernando Humberto Romero, María Isabel Ferreyra y Juan Manuel Díaz.

Durante la jornada se recordó también, con un fuerte aplauso, a todos los compañeros fallecidos en el último año, algunos de ellos como consecuencia de la pandemia.

Participaron de la actividad, entre otros, secretarios de la comuna: Juan Fabiani de Gobierno; Germán Bonnemezón de la Secretaría General; Bárbara Miñán de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH ; Juan Manuel Pereyra Benítez de Cultura; Paula Eichel de Prevención y Seguridad Ciudadana; Miguel Faienza de Hacienda; Fernando Lorenzo de Infraestructura, Planificación y Servicios Público; Emilio Klubus del Instituto de Estudios Históricos; Atilio Gari de Gestión Descentralizada; Walter Gómez de Salud, el jefe de Gabinete de Asesores, Leandro Battafarano, y el ex intendente (mandato cumplido) Jorge Antonio Villaverde, además de representantes gremiales del Sindicato de Trabajadores Municipales de Almirante Brown.

