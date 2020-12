Cascallares encabezó la firma de 110 escrituras en el centro comunitario de Glew

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, concretó junto al director provincial de Fortalecimiento de la Escritura Social, Sebastián Tangorra, la firma de 110 escrituras en la localidad de Glew. La jornada se llevó adelante en el Centro Comunitario Glew, donde el jefe comunal, el funcionario provincial y la subsecretaria de Tierras y Hábitat local, Rosana Riccieri encabezaron la firma de 100 escrituras correspondientes al Instituto de la Vivienda y 10 a la ley 10.830. Al tomar la palabra, el intendente Cascallares subrayó que en estos últimos cinco años se viene haciendo un “profundo trabajo” en materia de regularización dominial, algo tan “trascendental para la comunidad”. “Hay obras que se ven y se corporizan, como una calle, luminarias o la creación de un Centro Comunitario como este, pero todo lo relacionado a las escrituras tienen un componente muy profundo, sentimental y emocional por lo que significa para cada una de las familias”, destacó. Y añadió: “Sabemos lo que implica resolver la cuestión dominial y encontrarnos hoy acá es producto del incesante trabajo realizado durante todos estos meses en plena pandemia. Vamos a trabajar hasta que todas las familias tengan sus escrituras”. Por su parte, Tangorra remarcó el “enorme trabajo que se hace con esfuerzo y dedicación junto al Municipio de Almirante Brown”. “El derecho a la vivienda y su propiedad es vital”, sostuvo. Dijo, en esa línea, que “tener como intendente a Mariano Cascallares es una ayuda esencial por el amor y pasión con la que trabaja cotidianamente por los vecinos y vecinas de su distrito”, motivo por el que anticipó: “En 2021 vamos a venir todos los meses a firmar y entregar escrituras”. Por último, al finalizar el acto el intendente Cascallares recibió la escritura de la vieja delegación de Ministro Rivadavia, actualmente convertida en patrimonio cultural, con el objetivo de crear allí una nueva delegación del Registro de las Personas. Toda la jornada se llevó adelante en el marco del programa de regularización dominial bonaerense “Mi escritura mi casa”, mediante protocolos sanitarios y de distanciamiento. Participaron también la diputada bonaerense, María Cristina Vilotta; la directora de Gestión Escriturarial de la Escribanía General de Gobierno bonaerense, María Lía Pievani; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Medio Ambiente y Hábitat, Ignacio Villaronga y el delegado municipal Guillermo Antoniani, entre otros.

Both comments and pings are currently closed.