Cascallares recorrió junto a Cafiero, Kulfas y Katopodis el Parque Industrial de Burzaco

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió el Parque Industrial de Burzaco junto al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quienes además encabezaron una charla con empresarios locales del sector industrial y productivo. La jornada inició con una visita a industrias Guidi, una metalúrgica autopartista donde el jefe comunal, los funcionarios nacionales y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, recorrieron las instalaciones y dialogaron con sus directivos Janet y Roberto Guidi. Luego Cascallares, Cafiero, Kulfas, Katopodis y Costa encabezaron una charla titulada “Panorama para la industria nacional”, realizada en el Salón Auditorio de la Comisión Mixta del Parque Industrial, sita en A. D. Barbieri (ex Drago) N° 2001, la cual fue transmitida mediante una videoconferencia con empresarios locales del sector industrial y productivo. Allí se sumaron también el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación, Ariel Schale; la presidenta de la Comisión Mixta, Rosana Rodríguez y el presidente de la Unión Industrial local, Miguel Rodríguez. “Es un día muy especial porque venimos de transitar el inicio de una obra histórica y trascendental como es el bajo nivel de la rotonda de Los Pinos, que desde hace mucho estaba planificada, y ahora junto a los empresarios que siempre empujan el desarrollo productivo en Almirante Brown vamos a concretar”, remarco Cascallares. En esa línea agradeció al presidente Alberto Fernández porque “cuando hay un conductor como él se puede salir adelante de tiempos tan difíciles como los que estamos transitando”, al tiempo que destacó la presencia de Cafiero, Katopodis, Kulfas y Costa en nuestro distrito. Cafiero, en tanto, resaltó la labor de Mariano Cascallares, a quien calificó como un intendente “dedicado y que nunca baja los brazos por su gente pensando alternativas para Brown y para la política en general”. “Venimos trabajando articuladamente con Nación, Provincia y Municipios en este año tan duro, pero del que estamos viendo una incipiente recuperación”, dijo el jefe de Gabinete, y añadió: “Ninguna sociedad se realiza sin estado y sin mercado, lo que tiene que haber es armonía”. Por su parte, Kulfas subrayó que es “fundamental poner en marcha herramientas para todos los parques industriales, un sector que fue parte central en la solución de problemas ante la pandemia”. “Nuestros ejes son reactivación y desarrollo porque estamos convencidos de que el país debe crecer con un nuevo modelo productivo que ponga la Argentina de pie”, agregó. Katopodis, en tanto, afirmó que el país siempre salió de momentos difíciles con dos palancas: la obra pública y la industria nacional, un camino que el presidente Alberto Fernández viene tomando”. “El año que viene vamos a duplicar el presupuesto en obra pública para reparar años de deuda e incumplimientos”, enfatizó. Por último, Costa subrayó que “estamos trabajando en un modelo de desarrollo económico que involucre activamente a los tres niveles de gobierno y también al sector privado”. De la jornada participaron también el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el subsecretario de Producción y Empleo, Marcelo Tricarico; la subsecretaria de la Agencia de Empleo y Formación Profesional, Eva Sala; la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini y el vicerrector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Facundo Nejamkis, entre otros.

