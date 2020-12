El municipio entregó 17 mil medallas a egresados 2020 de escuelas publicas

El Municipio de Almirante Brown, que conduce el intendente Mariano Cascallares, repartió más diecisiete mil medallas a estudiantes de las escuelas públicas del distrito que egresaron en 2020. La entrega incluyó a todos los niveles y modalidades educativos. Este año, en el marco de la pandemia de Coronavirus, el Municipio entregó las medallas a los directivos escolares y por iniciativa de algunas instituciones los alumnos recibieron sus distinciones de una manera muy particular, pero no menos gratificante. En este sentido numerosas escuelas optaron por entregar las medallas a domicilio sorprendiendo a las y los egresados. Los estudiantes tuvieron la grata sorpresa de recibir a un pequeño grupo de docentes y directivos en sus casas para llevar adelante- de forma simbólica- lo que habitualmente se realiza en un acto de colación. Los equipos educativos pusieron en marcha la peculiar iniciativa para que los chicos no se quedaran sin su foto y el inolvidable encuentro de emoción y alegría. Además recibieron diplomas, remeras, birretes, desayunos y muchas regalos más, gracias al compromiso y al aporte no solo del personal docente -que hizo realidad la propuesta para que los estudiantes tengan un buen recuerdo de su egreso- sino del Municipio que siempre acompaña a las escuelas. De acuerdo a lo manifestado por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola, “el Municipio entregó un total de 17.500 medallas” que posteriormente fueron repartidas por cada institución a sus alumnos. La forma en que hicieron la entrega fue una decisión que adoptaron los directivos de cada una de las escuelas. “Las distinciones corresponden a los alumnos de sala de 5to, y el 6to. año de la primaria y la secundaria, además de escuelas especiales. En un año tan difícil, los chicos en lugar de disfrutar de su viaje o el baile de egresados, no se ven más, por eso la idea de llevarles las medallas a sus casas es para que todo sea un poco más amigable en el fin de curso”, señaló Pianciola. Por otro lado, el funcionario sostuvo que “si bien la Provincia autorizó la realización de actos de colación con un protocolo de hasta 100 personas -con distanciamiento – que deben ser autorizados por los inspectores, algunas escuelas optaron por la modalidad de la recorrida por las casas de los estudiantes”.

