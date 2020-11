Aislamiento y Distanciamiento Social: Gobierno nacional publicó decreto que prorroga el ASPO y DISPO hasta el 20 de diciembre

El Gobierno nacional publicó hoy el decreto que prorroga el Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO y DISPO) en el país hasta el próximo 20 de diciembre. A través del Decreto 956/2020 publicado este lunes en el Boletín Oficial, con la firma de Alberto Fernández y todo su gabinete, se comunicó la medida que el Presidente había anunciado el viernes pasado. En el texto oficial se apunta que todo el país se encuentra a partir de hoy en la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, excepto Bariloche y Dina Huapi, en la provincia de Río Negro, y Puerto Deseado (Santa Cruz), que siguen en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En la etapa del distanciamiento se mantiene que el transporte público, hasta nuevo aviso, solo podrá ser utilizado por personal esencial autorizado. En tanto, cada distrito podrá habilitar nuevas actividades sin la necesidad de la autorización de la Jefatura de Ministros, como sucede en cuando se está en el ASPO. También en el decreto dado a conocer hoy se marca la situación respecto de la vuelta a las clases presenciales en todo el país. “Podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas en las Resoluciones N° 364 del 2 de julio de 2020 y N° 370 del 8 de octubre de 2020 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, sus complementarias y modificatorias”, se apunta en el texto oficial. Luego se informa que, de acuerdo a las resoluciones del Consejo Federal de Educación, “si el riesgo fuere bajo, se podrán reanudar las clases presenciales de manera escalonada y progresiva en todos los niveles educativos y modalidades”. Y agrega: “Si el riesgo fuera mediano, se podrán organizar actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar, u otras) en grupos de no más de diez (10) personas, preferentemente al aire libre, y organizar actividades presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del último año de los niveles primario, secundario y superior”. De todos modos, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el marco de las facultades que le confiere la normativa de emergencia, “revisará y prestará conformidad a los planes jurisdiccionales de reanudación de clases, enmarcados en la regulación antes citada”.

Both comments and pings are currently closed.