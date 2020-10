Importante inversión en la planta de Buquebus de Domselaar

Esta mañana el Intendente Municipal, Nicolás Mantegazza, acompañó al Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, al Presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, al Director General de Scania Argentina, Andrés Leonard y al Presidente de Galileo Technologies, Carlos Grisolía, en la inauguración de tres nuevos equipos para la planta de licuefacción emplazada en la localidad de Domselaar, sobre Ruta 210 KM 53,9. Se trata de la incorporación de nuevos generadores a gas natural de la empresa Caterpillar, que permitirán aumentar la flexibilidad de la central de licuación y le dará la capacidad de autoabastecerse de electricidad con energía confiable, de máxima eficiencia y bajo impacto ambiental al utilizar gas natural como combustible. Además, se sumaron dos nuevos camiones Scania propulsados a GNL, que aumentarán la eficiencia, reducirán el impacto sonoro y disminuirán las emisiones de dióxido de carbono con respecto a las versiones diésel convencionales. Y finalmente la llegada de un surtidor de gas natural licuado, que abastecerá a los nuevos camiones ecológicos. Este nuevo equipamiento tiene como premisa lograr una integración vertical sustentable en el transporte. “Es una enorme noticia, porque es tecnología nacional que nos permite no solo cuidar nuestro medio ambiente, sino que además lograr abaratar los costos del transporte“, indicó el Gobernador, Kicillof. Por su parte Mantegazza agradeció a Juan Carlos López Mena “por elegir a nuestra ciudad para hacer esta gran inversión, que con una mirada estratégica supo llevar adelante en el distrito de San Vicente“. Además presenciaron el evento el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, el Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el Senador Provincial del Frente de Todos, Adrián Santarelli y el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Ortemín.

