Cascallares encabezó junto a provincia la entrega de títulos y libros del Plan Fines

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó junto a la directora provincial de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Silvia Vilta, la entrega simbólica de títulos del Plan FinEs y de libros de texto de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La jornada se llevó adelante de forma virtual y presencial en la Sala Raúl Soldi de la Casa de la Cultura, donde el jefe comunal y la funcionaria provincial destacaron el trabajo articulado con el Plan FinEs, un programa que permitió desde su inicio, hace diez años, que 12 mil estudiantes del distrito concluyeran sus estudios secundarios. “El FinEs cumplió diez años de mucho esfuerzo y trabajo colectivo, algo que sólo es posible implementar gracias a una articulación colectiva y al trabajo conjunto y constante con referentes, docentes, directivos, inspectores y autoridades”, remarcó Cascallares al tomar la palabra. En esa línea, convocó a la comunidad educativa a “seguir trabajando para que esta herramienta se siga profundizando en todo el territorio nacional, provincial y en nuestro querido Almirante Brown”. Vilta, en tanto, destacó que “Almirante Brown está entre los distritos con mayor desarrollo del Plan FinEs en cuanto a estudiantes, comisiones y niveles de egreso, por lo que, consideró, debe ser un “modelo de articulación que debería replicarse en muchos lugares”. “Este trabajo mancomunado entre los distintos sectores facilita mucho el trabajo y permite dar respuestas ágiles. Este es un día muy valioso porque comenzamos con la entrega de estos títulos que estaban pendientes, los cuales van a abrir nuevas oportunidades porque la educación es el principal mecanismo de movilidad social”, añadió. Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola explicó que a partir de este programa ya egresaron 12 mil estudiantes en Almirante Brown, de los cuales 1400 lo hicieron el año pasado, al tiempo que precisó que actualmente hay 252 comisiones activas. Luego de las alocuciones, se hizo la entrega simbólica de títulos a los alumnos Cristian Arriola y Pablo Martínez, y se otorgaron libros para garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes a referentes de las localidades de San Francisco Solano, Longchamps, Glew, Malvinas Argentinas, Rafael Calzada y del barrio Betharram. En este sentido, tanto los títulos como los libros comenzarán a entregarse la semana que viene a los alumnos y alumnas, con estrictos protocolos sanitarios. De la jornada participaron, además, el inspector Jefe Regional de Educación, Leonardo Lafflito; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; la inspectora Jefa Distrital de Educación, María Inés Centurión y la coordinadora de Inclusión y Educación Popular, Marcela Barriga. También la referente del Plan Fines en el distrito, Carmen Luna; el inspector de Adultos, Mario Salvatierra; el coordinador regional de Fines, Jorge Arean y el coordinador distrital de Fines, Matías Ferrero, además docentes y alumnos de Almirante Brown.

