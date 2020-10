Guzmán: “No va a haber devaluación”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que “no va a haber devaluación”, y aseguró que “va a continuar la depreciación del peso ante el dolar por la inflación, como hasta ahora”, en diálogo con la emisora Radio con Vos.

