Cascallares con el secretario de Energia de la Nación buscanco mejoras en el servicio de Edesur

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, recibió hoy a los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares y de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Del encuentro también participó el interventor del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo. El diálogo tuvo como eje el estado de la red eléctrica en la zona sur del Gran Buenos Aires, haciendo hincapié en la problemática de los cortes de luz y los inconvenientes derivados de los mismos que tienen como protagonista a la concesionaria privada Edesur. Martínez se comprometió a trabajar desde la Secretaría para cumplir con el objetivo de que los usuarios y usuarias cuenten con una mejor prestación del servicio. “Fue un encuentro muy positivo, ya que todos compartimos la necesidad de ir reduciendo los cortes de luz en forma gradual. En esa tarea, la secretaría debe participar, y escuchar a los intendentes es una primera instancia para abordar un camino de soluciones”, sostuvo. “Los intendentes e intendentas son la primera cara del Estado. Hoy están acá porque tenemos la obligación de escucharlos, para plantear los problemas existentes arriba de la mesa y poder empezar a buscarles una solución”, declaró el Secretario al finalizar el encuentro. Por su parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, expresó: “Estamos trabajando en forma conjunta con el resto de los municipios y el Estado Nacional, en pos de mejorar un servicio esencial para todos los vecinos y vecinas de nuestros distritos”. En el mismo sentido, Cascallares dijo que “los intendentes del Conurbano estamos avanzando junto con el secretario de Energía, Darío Martínez, en acciones que nos permitan concretar mejoras en el servicio eléctrico para nuestras vecinas y vecinos”. Finalmente, el secretario consideró que “de a poco tenemos que lograr ir hacia una situación en la que las distribuidoras realicen las inversiones necesarias, en la que el Estado, a través de la secretaría y del organismo de control, impulse esas obras y las controle, con los intendentes acompañando este proceso”.

