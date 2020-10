Avanza una ley para prohibir ayuda económica a las offshore

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dictaminó una ley que impide la ayuda económica del Estado a empresas o personas vinculadas a sociedades offshore, como se conoce a aquellas radicadas en países con baja o nula tributación fiscal. El proyecto ya había sido dictaminado y cuando se estaba por aprobar hace quince días, la diputada oficialista Fernanda Vallejos intentó incluir a empresas “vinculadas” a las offshore, Cambiemos lo rechazó por considerar una definición “imprecisa” y Sergio Massa propuso retornar el debate a la Comisión de Presupuesto, tras un furioso descargo del lavagnista Jorge Sarghini. Pero el texto que propuso este martes el oficialista Carlos Heller sostuvo los fragmentos sugeridos por Vallejos aquella madrugada, con la aclaración de que el vínculo debe ser societario; y se ampliaron los sujetos alcanzados a personas relacionadas con las offshore u otras con procesamientos por delitos penales o deudas tributarias. Y no sólo se les prohíbe la ayuda económica dispuesta por el Gobierno para paliar la pandemia, sino cualquier subsidio, transferencia, exención impositiva y/o beneficio fiscal y facilidad crediticia o previsional que exista. “Hay un prejuicio ideológico y un sesgo anti empresa. Esto es un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que con su autoridad de aplicación definirá a quiénes asistir y a quiénes no”, denunció el diputado radical Luis Pastori. “Van a sumar a empresas que tienen promociones en la actividad minera, a la electrónica de Tierra del Fuego, al fomento a la investigación científica o a las de economía del conocimiento. Y es una sanción encubierta que eliminen a empresas con procesamientos, porque se debe esperar al juicio oral”, agregó el misionero. Los ‘vivos’ no van a poder seguir aprovechándose de los recursos públicos que, indudablemente, no sólo son limitados sino que es imperioso que lleguen a quienes realmente los necesitan “La sanción encubierta fue la doctrina (del ex camarista Martín) Irurzun”, le respondió el oficialista Pablo González, ex vicegobernador de Santa Cruz, en alusión a las prisiones preventivas a ex funcionarios en los últimos años. “No hay pena anticipada, sino una acción por omisión: no van a poder ingresar a un beneficio”. Vallejos explicó que el objetivo fue castigar a “los vivos” que “en base a su poder económico, se valen de recursos contables, financieros y jurídicos para evadir sus responsabilidades fiscales escondiendo sus ganancias y patrimonios en guaridas, mediante una diversidad de operaciones y vinculaciones offshore. No van a poder seguir aprovechándose de los recursos públicos que, indudablemente, no sólo son limitados sino que es imperioso que lleguen a quienes realmente los necesitan”. Consensuó el proyecto con Graciela Camaño, del interbloque federal, integrado por lavagnistas y cordobeses, que junto a los habituales aliados de Unidad para el Desarrollo (Udeso) alcanzan para enviar la ley el Senado. “Una cosa es la crítica y otra es que nada les venga bien”, se molestó la experimentada diputada con Cambiemos. Camaño aportó algunas cifras de los costos de la elusión fiscal en el mundo. “La Unión Europea habilitó a que los países puedan bloquear paquetes de ayuda a empresas radicadas en paraísos fiscales. Estiman que cada año se pierden 500 mil dólares de impuestos de corporaciones multinacionales que buscan estos resquicios, un 250% más que los 2000 millones utilizados para afrontar la pandemia en países pobres”. Pero radicales y macristas insistieron en el proyecto original, acotado al Covid y a empresa con sede en las offshore. Para persuadirlos el oficialismo las definió como países de “baja o nula” tributación y no a las naciones “no cooperantes”, una denominación que tampoco les convencía. No fue suficiente. “Cualquier empresa láctea o agropecuaria tiene vínculos con una filial en Paraguay y ante una transferencia quedaría exceptuada. O Mac Donald, que debe tener negocios en Paraguay y da mucho empleo”, insistió Luciano Laspina, del PRO. Heller dijo tener cariño por el pueblo paraguayo, pero le pidió no ser tan romántico con empresas que triangulan con el vecino país, con posibles maniobras de evasión. El proyecto quedó listo para tratarse en el recinto, virtual o remoto.

