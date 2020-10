Guernica: postergan el desalojo previsto para hoy

El fiscal Marcelo Romero, uno de los tres que intervienen en la causa por el desalojo de las familias que aún permanecen ocupando un predio de Guernica, en el partido de Presidente Perón, informó que hoy no se producirá el desalojo previsto por la justicia y que aún “no hay fecha cierta del procedimiento”. “Hoy no se hace el desalojo, todo depende ahora de la la logística policial. No tenemos aún fecha cierta de inicio del procedimiento”, dijo el fiscal Romero esta mañana en diálogo con Télam. El operativo estaba previsto para comenzar a partir de las 10 de hoy, luego de dos pedidos de postergaciones por parte del Gobierno bonaerense, y con “el 80 por ciento de las familias ya reubicadas”, según informó ayer el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque. Por su parte, desde las organizaciones de izquierda que apoyan el reclamo de las familias que aún ocupan el predio indicaron -en un comunicado de prensa- que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires los convocó a una nueva ronda de diálogo a partir de las 10 en las carpas ministeriales situadas en Guernica. “No hay operativo policial. El Gobierno nos convoca a un diálogo hoy a las 10. No descartamos desalojo si fracasa la reunión luego del mediodía”, manifestaron en un comunicado. Ayer, Larroque, precisó que “601 familias ya firmaron el acta para irse de manera voluntaria” del predio ocupado en Guernica y que “no llegan a 150 personas” que aún permanecen en el lugar. El funcionario informó sobre los resultados del operativo interministerial realizado en el distrito de Presidente Perón en el marco del plan de contingencia para el desalojo pacífico y voluntario solicitado al juez que entienden en la causa, Juan Martín Rizzo. A horas del desalojo previsto para hoy, el Gobierno bonaerense aceleraba las gestiones para que la desocupación sea pacífica, pese al clima de tensión que generan algunas organizaciones de izquierda que apoyan a los vecinos renuentes a abandonar el lugar. Las familias que abandonaron el predio firmaron un acta acuerdo en la que se comprometieron a dejar los terrenos y, por su parte, el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o los proveyó de materiales de construcción para ampliar sus viviendas, y a otros se los ayudó en el pago de alquiler. Los terrenos reclamados por sus propietarios- unas 100 hectáreas- fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras provenientes de los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría. Tras la denuncia a la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A. el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, ordenó abordar el desalojo. La resolución del juez Rizzo dice que, “una vez ocurrida la desocupación de los lotes, deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Perez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.”. En el marco del trabajo que el Gobierno bonaerense realizó en el predio- se instalaron cinco carpas interministeriales para atender la situación de los ocupantes- se detectó que entre las personas que tomaron los terrenos hay desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar de ellas son mujeres en situación de violencia de género.

