Ramos Padilla citó a indagatoria a Arribas y Majdalani

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla citó a declaración indagatoria a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa que investiga espionaje ilegal vinculadas a las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires en 2017. Las citaciones se ordenaron en el marco de la causa en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio y se fijaron para el martes próximo a las 11 en el caso de Arribas y para el día siguiente, miércoles, fue convocada Majdalani, según el fallo al que tuvo acceso Télam. Además, Ramos Padilla convocó a indagatoria para octubre a otros imputados en esta parte del caso y amplió los procesamientos al excomisario bonaerense Ricardo Bogoliuk por “realización de acciones de inteligencia prohibidas” y procesó sin prisión preventiva a Pablo Pinamonti. A este último acusó de “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”, La acusación también abarca “haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor”. En los casos de Arribas y Majdalani, el juez les impuso una caución real de 20 millones de pesos a cumplimentar en tres días y ordenó la entrega de sus pasaportes.

