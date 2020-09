Reabre el cementerio con estrictos protocolos y sistema de turnos

El Municipio de Almirante Brown anunció la reapertura del Cementerio de Rafael Calzada con estrictos protocolos sanitarios y un sistema de visitas por turnos. Desde la gestión municipal especificaron que los turnos para el Cementerio, ubicado en Falucho al 3900, deberán ser requeridos con 48 horas de anticipación, llamando al 5034-6200 – interno 291, de lunes a domingos de 9 a 12 horas. De lunes a viernes se otorgarán 50 turnos por día, para que los vecinos y las vecinas asistan a la necrópolis local. Los sábados, domingos y feriados, en tanto, se brindarán 300 turnos diarios. La Comuna aclaró que entre visita y visita se desinfectarán las instalaciones entre otras medidas de prevención en el marco de la pandemia. En lo que respecta al protocolo sanitario, el Municipio de Almirante Brown dispuso una serie de pautas para ingresar al lugar, entre ellas, que sólo se podrá acceder por el portón principal y únicamente lo podrán hacer quienes hayan solicitado turnos con anterioridad. Además, no se permitirá el ingreso a personas consideradas dentro de algún grupo de riesgo y quienes asistan deberán exhibir el certificado único habilitante para circular y usar tapaboca de forma permanente. Asimismo, se tomarán registros térmicos y quienes tengan 37,5 grados de temperatura, o más, no podrán acceder al predio.Por último, en el ingreso al Cementerio Municipal se dispondrá una solución de agua con alcohol, o alcohol en gel, no está permitido utilizar los baños ni tampoco sentarse en los bancos, y está prohibido el ingreso de todo tipo de vehículos, incluidas motos y bicicletas.



