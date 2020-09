Todesca Bocco: “Hay que cuidar las reservas para crecer y generar empleo”

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, destacó hoy la importancia de “cuidar las reservas para crecer y generar empleo” y sostuvo que, de lo contrario, “se pierde la capacidad que tiene el Estado para promover la producción y la generación de trabajo”. “Cuando se pierden reservas, se pierde la capacidad que tiene el Estado para promover la producción y el empleo. No hay que perder de vista el objetivo de esto”, subrayó la funcionaria en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Metro. Allí, sostuvo que, además, las reservas deben ser cuidadas porque, “si no, no tenemos los dólares para pagar importaciones y la deuda”. No obstante, puso el acento en que es preciso “cuidar las reservas para crecer y generar empleo”, porque -remarcó- “no podemos inyectar pesos en la economía y perder reservas”. “Cuando se pierden reservas, se pierde la capacidad que tiene el Estado para promover la producción y el empleo” Por eso, criticó los escenarios en los que “la economía entra en estas trampas en las que entró muchas veces en su historia de falta de dólares que provoca devaluación, contracción de la actividad económica, caída del salario real y un pico inflación”. De hecho, sostuvo que en esos contextos “se corre el riesgo de entrar en una contracción de la actividad económica, con devaluación, caída del salario e inflación”. Por otra parte, Todesca Bocco afirmó que “los importadores tienen garantizado el acceso al mercado de cambios”, más allá de las medidas regulatorias dispuestas esta semana. De hecho, reafirmó que “los precios en la economía argentina que tienen que ver con componentes importados, se pagan al tipo de cambio oficial”.

Both comments and pings are currently closed.