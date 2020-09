Vilotta destacó el impacto positivo de la ley de asociaciones civiles aprobada ayer

La diputada bonaerense de Almirante Brown, Cristina Vilotta, destacó el impacto positivo que tendrá en las instituciones de la provincia y de nuestro distrito el proyecto de Asociaciones Civiles que fue convertido en ley anoche por la Cámara de Diputados. “Apoyé con mi voto y celebro la sanción de esta norma que trabajamos y militamos desde Almirante Brown para toda la provincia. Es una ley pensada para y por nuestras asociaciones civiles, clubes y todo ese entramado de contención social junto al que estamos construyendo una Argentina más justa y solidaria”, indicó la legisladora browniana. Agregó que esta iniciativa “reivindica y protege a los centros de jubilados, a los clubes, a los jardines de infantes y fundamentalmente a los clubes de barrio generando una importante red de contención para este momento. Con esta ley vamos a poder potenciar la tarea social de estas instituciones tan importantes”, agregó Cristina Vilotta. La legisladora bonaerense destacó además el fuerte impulso que le dio a la iniciativa el presidente del Bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja provincial, el diputado Facundo Tignanelli. Por su parte, el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa, consideró que “este es un paso muy importante para las instituciones de Almirante Brown con las que venimos trabajando en forma permanente, especialmente los clubes de barrio que realizan una tarea tan importante y que con esta nueva herramienta estarán más protegidos y potenciados”.

Both comments and pings are currently closed.