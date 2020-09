Ahora 12 y 18, nueva modalidad: tendrán tres meses de gracia para comenzar los pagos

El Gobierno anunció el relanzamiento del Plan Ahora 12 y Ahora 18 con la nueva modalidad que incluye tres meses de gracia para comenzar a pagar las cuotas. “El plan de 12 y 18 cuotas va a tener tres meses de gracia, eso quiere decir que si hoy hago una compra la primera primera cuota se paga en enero y si se lo hace a 12 cuotas se termina en diciembre y si se lo hace a 18 cuotas será a mediados del 2022”, anunció la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Además adelantó que el Plan se extenderá a los sectores de servicios como los educativos, “como los cursos de idiomas” explicó Español y agregó que alcanzará también a las reparaciones de artículos del hogar, reparación de autos y motos y peluquerías. La funcionaria destacó el alcance del programa y precisó que “ha sido una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento después del ASPO más fuerte”. Además, Español recalcó que en julio las compras con este programa subieron 20% “y ya supera a las ventas del programa en relación al alcance del mismo en la pre pandemia”. Advirtió, por otra parte, que se van a fortalecer el monitoreo y el régimen sancionatorio. Español apuntó que “buscamos que haya más consumidores, más empresas que consumen y que hacen que en todo el país podamos poner a la Argentina en marcha y al país de pie”.

Both comments and pings are currently closed.