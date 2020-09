Crean un Fondo de Fortalecimiento Financiero para la provincia de Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal que ayude a la provincia de Buenos Aires a mejorar los salarios de la Policía Bonaerense, en medio de una protesta de efectivos de esa fuerza de seguridad que llegó hasta la quinta presidencial de Olivos.



El Poder Ejecutivo buscará “reponer un equilibrio” que el distrito “perdió a mediados de los ’80, cuando cedió 8 puntos de coparticipación federal”, según explicó el Presidente al formular el anuncio desde Olivos junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario e intendentes del Conurbano del oficialismo y la oposición. El fondo se financiará con el 1 por ciento de los recursos coparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal dispuesto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri. Fernández aclaró que, a pesar de esta determinación, la Ciudad seguirá recibiendo del Estado nacional los recursos necesarios para “poder cubrir los gastos que representa la administración de las fuerzas de seguridad federales”. Antes del anuncio del jefe del Estado, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, le anticipó la medida al jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodrïguez Larreta, de acuerdo con fuentes de la cartera política. Por su parte, Kicillof hará este jueves los anuncios de incremento salarial para la Policía Bonaerense, según indicaron a Télam fuentes de la Gobernación. Los efectivos mantuvieron hoy las protestas en distintos puntos del distrito y concentraron las movilizaciones en el Centro de Coordinación Estratégica de Puente 12, en la ciudad La Matanza, y en la Residencia de Olivos, en el partido de Vicente López. Los uniformados llegaron a Olivos al mediodía, en momentos en que el mandatario se trasladaba a la ciudad bonaerense de Quilmes para anunciar un plan de inversión de la cervecera homónima, y tuvieron un contacto en la vereda de la quinta presidencial por el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. Desde Quilmes, el Presidente había advertido que los problemas se resuelven “frontalmente” y no “escondidos en los patrulleros, tocando sirenas”, además de asegurar que su gestión no se haría la “distraída” y “afrontaría” las necesidades de la provincia de Buenos Aires. Kicillof hará este jueves los anuncios de incremento salarial para la Policía Bonaerense, según indicaron a Télam fuentes de la Gobernación La protesta de los policías, muchos de ellos con armas a la vista, en la Quinta Presidencial fue repudiada por buena parte del arco político, tanto del oficialismo como de la oposición, y por las distintas organizaciones gremiales. Funcionarios, legisladores, intendentes y dirigentes del oficialismo rechazaron a través de diferentes expresiones la movilización a la Quinta de de Olivos y, si bien reconocieron lo “justo” del reclamo, advirtieron que la metodología lo “desligitimiza”, a la vez que legisladores, partidos opositores y Rodríguez Larreta, calificaron de “inadmisible” la protesta y advirtieron que “postales” como esa “retrotraen a las noches más oscuras de nuestra historia reciente”. Después de la actividad en Quilmes, Fernández convocó a Kicillof y a los intendentes de las secciones electorales Primera y Tercera, que comprenden al Conurbano, para definir los alcances del anuncio que el Gobierno provincial hará mañana. Mientras se desarrollaba esa reunión, el Presidente afirmó desde sus redes sociales que los problemas deben ser resueltos “en paz y con sensatez”, a la vez que agradeció “todas las muestras de preocupación y afecto” que había recibido en las últimas horas. En ese mismo mensaje, el mandatario pidió a los sectores que querían movilzarse a Olivos para brindarles su respaldo que “no olviden” la situación de pandemia ni “potencien el riesgo” de contagio. Por ese motivo, las organizaciones sociales desactivaron la marcha pacífica que estaba convocada a las 20 en Olivos para expresar apoyo al Gobierno. En Puente 12, en tanto, se registraron por la mañana momentos de tensión hasta que se logró que un efectivo descendiera de una torre a la que había permanecido subido, a unos 15 metros de altura, ante los pedidos de su propia familia y la intervención de bomberos y de sus propios compañeros. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, había reafirmado por la mañana que el Gobierno provincial dará a conocer anuncios de mejoras salariales y laborales para los policías y que estas medidas “serán lo suficientemente amplias para que se terminen las protestas”. Además de las protestas en Olivos y La Matanza, las movilizaciones de efectivos policiales continuaron en ciudades como Lanús, Florencio Varela, Almirante Brown, Chacabuco, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Lomás de Zamora, 9 de Julio y Trenque Lauquen.

