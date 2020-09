Casa de la Cultura: Exitosa jornada de donación de sangre a beneficio del Lucio Melenedez

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa solidario Causa Común, llevó adelante una exitosa jornada de donación de sangre en la Casa de la Cultura para colaborar con el hospital Lucio Meléndez, luego de que las donaciones se redujeran considerablemente a nivel nacional por la pandemia de Covid-19. La jornada se llevó adelante en el edificio municipal ubicado en Esteban Adrogué 1224, donde unos 50 vecinos y vecinas se acercaron a realizar esta importantísima acción solidaria. En este sentido, el objetivo de la iniciativa fue descentralizar la donación de los hospitales para que las personas que son donantes regulares puedan continuar haciéndolo, sin exponerse a los riegos que significa en este contexto ir a un hospital. La jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital Lucio Meléndez, Silvina Otero, agradeció la colaboración del Municipio y del programa Causa Común, al tiempo que explicó que “en los últimos meses se disminuyó el número de donantes en toda la provincia de Buenos Aires por la pandemia y tuvimos que salir de los hospitales a la comunidad para que la gente tenga mejor acceso a los lugares de donación”. En esta línea, calificó a la jornada de “exitosa” y remarcó que donar sangre “es algo vital, ya que es un recurso que no se puede reemplazar de ninguna manera y que aporta componentes centrales de glóbulos rojos, plasma y plaquetas para ayudar a quienes lo necesitan”. ¿CÓMO ES EL PROCESO? Los voluntarios y voluntarias llegaron a la Casa de la Cultura con un horario fijado con anterioridad, pasaron por una toma de temperatura y datos, se les realizó una entrevista médica y un examen físico, y luego se les hizo la extracción de sangre, para finalizar con un desayuno en la fase de recuperación. En este sentido, Santiago, un vecino de José Mármol que se acercó a donar sangre remarcó que “el proceso es muy rápido y seguro”, ya que “se demora unos 15 minutos en hacer todo”. “Es algo que hago con frecuencia y producto de la pandemia no estuve haciendo, así que esto de acercar la donación a donde vivimos es algo muy importante porque se evita cualquier riesgo de contagio”, apuntó. Mientras que Lucía, de Burzaco, subrayó que “es importantísimo que la gente entienda el valor de donar sangre ya que se puede ayudar a muchísimas personas en un acto que lleva muy poco tiempo”. Todo el procedimiento se llevó adelante aplicando protocolos de distanciamiento y medidas de seguridad, incluyendo tomas de temperatura y utilización de barbijos y alcohol en gel. La jornada se realizó a través del trabajo mancomunado entre el Municipio de Almirante Brown, el programa Causa Común Brown, los Scouts de Argentina y la ONG “Conectados-Somos Solidarios” y los vecinos y vecinas fueron contactados a través de las redes sociales.

