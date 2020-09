Teresa García afirmó que “en las próximas horas” se anunciarán los aumentos para la Policía

La ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, anticipó que “en las próximas horas” el Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof hará anuncios con respecto a cómo serán los aumentos salariales que recibirán los efectivos policiales del distrito, y le pidió “responsabilidad” a los dirigentes de la oposición en relación a este tema. “En las próximas horas se anunciarán cómo serán los aumentos. Hay reclamos de diversos sectores como retirados y efectivos en actividad. Trabajamos todo el día para hacer una propuesta que abarque a todos los sectores. Mañana estaremos en condiciones de decir cómo será el anuncio y qué va a consistir”, señaló García en declaraciones a C5N. La funcionaria admitió que hay un reclamo “justo”, sobre todo en el contexto del trabajo que hizo la Policía durante la pandemia de coronavirus. “La Policía se expuso a los contagios durante la pandemia y eso lo vamos a reconocer. Pero nos parece que estas manifestaciones de protestan generan que se incrementen los contagios”, señaló García. Hay dirigentes que cuando fueron gobierno dejaron un desastre. En este y en otros temas, deberían actuar con más responsabilidad y llamarse a la reflexión TERESA GARCÍA La ministra afirmó que cada vez que hay un anuncio del Gobierno, se da una reacción orquestada”, y consideró que los dirigentes de Juntos por el Cambio “deberían actuar con más responsabilidad”. “Hay dirigentes que cuando fueron gobierno dejaron un desastre. En este y en otros temas, deberían actuar con más responsabilidad y llamarse a la reflexión”, sostuvo García, quien aseguró que la seguridad está “garantizada” en los municipios del conurbano en los cuales se produjeron manifestaciones de los efectivos policiales. “Hablamos con los intendentes y todos nos dijeron que hay efectivos suficientes cómo para garantizar la seguridad en cada uno de los municipios en los cuales se produjeron manifestaciones. Quiero llevar tranquilidad al respecto”, aseguró. Pese al anuncio del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, de un incremento salarial para los efectivos de la policía, cientos de efectivos se manifestaron esta tarde en las puertas de la Jefatura Departamental La Matanza en demanda de definiciones sobre el porcentaje de ese aumento. La presencia de efectivos en el predio conocido como Puente 12 fue creciendo con el correr del día, algunos de ellos con uniforme; otros de franco y de civil, y la mayoría acompañados por familiares y junto a móviles policiales cuyas sirenas hicieron oír en señal de protesta. En esa misma sede policial habían comenzado anoche las protestas, junto con otros puntos del territorio bonaerense, y allí tuvo lugar esta mañana una conferencia de prensa que encabezó Berni, quien anunció que habrá “una mejora salarial importante” para la policía, aunque sin dar porcentajes. Según dijo, esa falta de precisión se debe a que el Ejecutivo bonaerense está terminando de “delinear las readecuaciones presupuestarias necesarias para otorgar esa mejora”. Pese a este anuncio, los efectivos estuvieron esta tarde, y entrada la noche, apostados en el predio de Puente 12 haciendo escuchar su voz y las bocinas de sus móviles.

