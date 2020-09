Comunicado de intendentes e intendentas “EL RECLAMO ES JUSTO. EL MÉTODO NO”

Podemos comprender el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad bonaerense pero la actitud de rodear la quinta presidencial es un acto de amenaza y amedrentamiento contra el gobierno. No podemos permitir esta situación. Todos los reclamos laborales deben tener un espacio de escucha y respeto mutuo. Lo que está sucediendo en este momento no forma parte de las prácticas democráticas que debemos entre todos construir y consolidar. Reconocemos que nuestras fuerzas hacen un gran esfuerzo, y más durante la pandemia. Como también lo hacen muchos hombres y mujeres al servicio de la comunidad. Hoy tienen que volver a ocupar ese rol que es cuidando a los vecinos y vecinas de cada uno de los distritos.

