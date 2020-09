Fernández: “Los reclamos se resuelven frontalmente y no tocando sirenas”

El presidente reafirmó que su Gobierno está “convencido” de lo que vino a hacer, que es apostar por “la producción y el trabajo”, al encabezar un acto en Quilmes. El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que los reclamos “no se resuelven tocando sirenas”, sino “frontalmente”, y reivindicó la vocación de su gobierno y de la gestión bonaerense de Axel Kicillof para “resolver los problemas”. “Les pido ante las voces apocalípticas… Dénse cuenta todo lo que hicimos”, expresó el Presidente, al encabezar un acto en el partido bonaerense de Quilmes. El mandatario lamentó hoy que, en tiempos de pandemi, afloren “las miserias de algunas almas”, que buscan “aprovechar el momento” de crisis, y reafirmó que su Gobierno está “convencido” de lo que vino a hacer, que apostar por “la producción y el trabajo”, al encabezar un acto en Quilmes. También celebró que existan empresas que “sigan apostando a los argentinos”, a la industrialización y en la “producción no contaminante”, al encabezar la presentación de un plan de inversiones 2020 de la firma Cervecería y Maltería Quilmes, en la localidad bonaerense de Quilmes. Por su parte, en el mismo escenario el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que “el Estado está para ayudar e incentivar el trabajo privado” y reafirmó la necesidad de apoyar a los “empresarios productivos” y no a los “especuladores”.

