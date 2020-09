Fernández dijo que está abierto al “diálogo” pero que “no vale todo” a la hora de reclamar

El presidente habló desde la Residencia de Olivos. Afirmó que la presencia de efectivos policiales en torno a la Residencia de Olivos “generó intranquilidad” en la sociedad, pero remarcó que la institucionalidad “nunca estuvo en peligro”. El Jefe de Estado recalcó que la presencia de efectivos policiales en torno a la Residencia de Olivos “generó intranquilidad” en la sociedad, pero remarcó que la institucionalidad “nunca estuvo en peligro”. Fernández aseguró que es “un hombre de diálogo” y escucha “todos los reclamos y necesidades”, pero llamó a la “reflexión” de los policías bonaerenses que se manifestaron hoy porque “no vale todo, no está todo permitido” a la hora de demandar. “Todo reclamo tiene un modo de hacerse, no vale cualquier cosa, no todo está permitido a la hora de reclamar”, dijo Fernández, que pidió a los uniformados que “cesen cuanto antes con esta dinámica”. Fernández afirmó que la presencia de efectivos policiales en torno a la Residencia de Olivos “generó intranquilidad” en la sociedad, pero remarcó que la institucionalidad “nunca estuvo en peligro”. Fernández aseguró que confía en que los miembros de la fuerza policial bonaerense “acompañen” al Gobierno nacional “en este momento tan difícil” y adviertan “el esfuerzo que se está haciendo para mejorar los salarios y “construir un país más equilibrado”. El Primer Mandatario expresó que “la democracia es el único camino” y “la constitucionalidad la única forma de resolver los problemas”, a la vez que señaló que “parte de las necesidades de los bonaerenses es tener garantizada la seguridad y para eso hay que tener una buena policía”.

