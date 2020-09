Cascallares y Vila recorrieron las obras de un nuevo polo educativo en Glew

—El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, visitaron el Jardín de Infantes Nº962 de la localidad de Glew, en cuyo predio el Municipio comenzó a construir cuatro aulas de una nueva Escuela Primaria. La jornada se llevó adelante en el barrio Las Casitas, en uno de los ocho establecimientos de educación inicial que el Jefe Comunal habilitó durante su gestión, donde dialogaron con referentes barriales y de la comunidad educativa del lugar siempre manteniendo las medidas preventivas frente a la pandemia. En este sentido, el intendente explicó a la autoridad provincial que en el mismo predio donde funciona el jardín de infantes el Municipio puso en marcha la construcción de las primeras cuatro aulas, módulos sanitarios, SUM y oficinas administrativas de una nueva Escuela Primaria, la Nº 82. Luego, se prevé en una segunda etapa la creación de ocho aulas más y posteriormente en el mismo predio construir una escuela secundaria para conformar un Polo Educativo en Glew. “Esta visita a Almirante Brown me deja una sensación hermosa de ver un trabajo tan comprometido, de parte de Mariano (Cascallares) y también de todo su equipo”, subrayó Vila durante la recorrida. De la jornada participaron además el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera, y la diputada provincial María Cristina Vilotta, entre otros.

