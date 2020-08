Amaya sobre el DNU de telecomunicaciones “Este gobierno viene a recuperar derechos que perdimos durante los últimos cuatro años”

En el marco donde el presidente dictó el DNU que declara servicio público a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones además de congelar las tarifas de estos servicios hasta fin de año en el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus el referente político de Almirante Brown Daniel Amaya reflexionó sobre el tema y dijo, “comparto plenamente la medida tomada por el compañero Alberto” “Como peronista estas medidas me llenan de orgullo, regular este servicio es muy importante para los argentinos, ayuda a garantizar la conexión de la población dando educación a los estudiantes y comunicación a medios comunitarios” enfatizo Amaya. “Como anunció durante la campaña este gobierno viene a recuperar derechos que perdimos durante los últimos cuatro años” comentó. Por otro lado el referente político señaló “Igual como sucede con los servicios de luz, las comunicaciones aumentan constantemente las tarifas y la devolución en inversión es baja, por supuesto que van a poner el grito en el cielo. Si a los más poderosos no les gusta que le toquen su negocio, pero ellos si el bolsillo de los trabajadores” “Lo que no comprendo es por que salen a opinar embajadas, empresarios de otros países, no les basta con los negocios que hacen aquí, que vayan a opniar sobre los graves problemas que tienen en sus países.” Junto con la agrupación que conduzco acompañamos y respaldamos la medida del presidente, esto viene a poner un poco de freno a los abusos que se han cometido las gestiones de macrista.” finalizó

