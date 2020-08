Fernández y Piñera hablaron tras la eliminación del cobro del roaming entre Argentina y Chile

El presidente Alberto Fernández mantuvo esta tarde desde la Residencia de Olivos una videollamada con su par de Chile, Sebastián Piñera, en la que los mandatarios celebraron la eliminación del cobro de roaming entre ambos países a partir de este sábado, “por lo que el uso de telefonía móvil al cruzar las respectivas fronteras tendrá los mismos costos que la tarifa local”. “Esto sí que es como integrar territorio definitivamente porque un argentino que habla en Chile es lo mismo que un chileno que habla en Argentina y eso me pone muy contento”, señaló el Jefe de Estado a su par chileno, que en el momento de la conversación se encontraba en la ciudad de Arica, en el norte del país vecino, en la frontera con Perú. Según un comunicado difundido por Presidencia, Piñera remarcó: “Tenemos hoy en día una gran noticia para los argentinos y chilenos” y consideró que “en el fondo vamos a estar separados por la cordillera pero unidos por la tecnología”. Además, durante la charla, ambos presidentes analizaron las situaciones que viven sus respectivos países a raíz de la pandemia de Covid-19 que afecta a la región y al mundo. “Esto sí que es como integrar territorio definitivamente porque un argentino que habla en Chile es lo mismo que un chileno que habla en Argentina y eso me pone muy contento” ALBERTO FERNÁNDEZ En esa dirección, Fernández consignó que “estamos trabajando mucho, tratando de llevar como todos adelante este tema del coronavirus, pero creo que bien. Vamos poco a poco ordenándolo, con buena atención sanitaria”. “Allí cerca donde estás vos, hoy tenemos el mayor problema, en Jujuy, en el norte argentino, pero después en el resto del país está todo muy contenido en términos sanitarios. Así que estamos bien, gracias a Dios bien”, le comentó el jefe de Estado argentino. Posteriormente, Piñera le manifestó que “lo importante y así lo hemos visto, es que resista el sistema de salud para poder prestarles atención a todos, pero es un virus que no perdona a nada ni a nadie”. Fernández reconoció que “va a llevar mucho tiempo poder superar esto, pero hasta acá tenemos más o menos el 55 por ciento de las camas de terapia intensiva ocupadas, con lo cual hemos logrado resistir la demanda de la gente”. “En el fondo vamos a estar separados por la cordillera pero unidos por la tecnología” SEBASTIÁN PIÑERA “Nosotros pensamos inicialmente que se iba a concentrar sólo en el área metropolitana de Buenos Aires y se terminó expandiendo en todo el país. Lo vamos a derrotar entre todos. Ahora en América latina estamos más tranquilos porque vamos a tener vacunas para todos y ese es un gran dato. Y acá hay un amigo que va a estar siempre al lado de los chilenos, ayudándolos”, cerró Fernández, quien invitó a Piñera a que visite Argentina próximamente, recibiendo una respuesta afirmativa. La eliminación del cobro de roaming entre Argentina y Chile, se implementó a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y dispone que el uso de telefonía móvil al cruzar las fronteras de ambos países tendrá los costos que la tarifa local y la misma calidad de la prestación, según consignaron fuentes oficiales. “La identificación se realizará, como hasta ahora, a través de la tarjeta SIM, y así el usuario podrá conectarse con un operador de otra red abonando el costo de la tarifa de su país. El costo de las llamadas y consumo de datos no insumirá cargos extras y será el mismo que si estuviera conectado a la red de su propio operador”, detalló el texto de prensa difundido por Presidencia.

