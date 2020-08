YPF aumenta los combustibles un 4,5% promedio

YPF aumentará sus combustibles desde la medianoche un 4,5 % promedio, pero con la implementación de un esquema de precios que recorte las brechas históricas entre la Capital Federal y el interior del país, informó la compañía. Esta decisión de incrementar los precios de los combustibles “se da en pos de avanzar con los objetivos de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país”, reseñó YPF en una comunicación a la prensa. “La actualización de precios tendrá en esta oportunidad como en el futuro el objetivo de recomponer asimetrías históricas a nivel federal, recortando brechas entre la Capital Federal y el interior del país”, se explicó. A modo de ejemplo, una vez calculados los costos logísticos, la provincia de Jujuy está hoy en un +7% con respecto a la capital del país. La propuesta de YPF sostiene “el descuento al personal de salud del 15%, el cual es un colectivo muy sensible de unas 100.000 personas que se encuentran adheridas al programa de YPF”.

Both comments and pings are currently closed.