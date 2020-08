Deuda: acreedores confirman el apoyo a la oferta modificada anunciada por la Argentina

Los dos principales grupos de acreedores privados de deuda con legislación extranjera de la Argentina firmaron este lunes un comunicado conjunto en el expresaron su apoyo a la oferta modificada que el Gobierno nacional presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC).



“Tras un compromiso constructivo y exitoso con el gobierno argentino para llegar a un acuerdo para la reestructuración de la deuda pendiente de Argentina, el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos argentinos y el Grupo Exchange Bondholders confirmamos nuestro apoyo a la oferta modificada anunciada este lunes por la República Argentina”, señalaron ambos grupos en un escueto comunicado conjunto. Entre los fondos de inversión que forman parte de Ad Hoc están BlackRock, Ashmore y Fidelity, mientras que en el Exchange participan Monarch y HBK, entre otros, quienes aseguraron tener el 32% de los bonos a reestructurar por un total de US$ 21.000 millones, según manifestaron ambos grupos en comunicados conjuntos durante la negociación. “Como inversionistas a largo plazo en Argentina, nuestro objetivo siempre ha sido lograr una reestructuración consensuada que ofrezca la mejor oportunidad para que el país forje un camino sostenible hacia un futuro económico más fuerte y un crecimiento inclusivo en el mundo post-Covid”. La oferta presentada este lunes ante la SEC significó el último paso luego de una extensa negociación con el Gobierno nacional, y que en los últimos días se concentró en definir los detalles legales y mecanismos de pago que regirán a los nuevos títulos que, se espera, se emitan el 4 de septiembre.

